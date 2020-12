Implantação do prontuário eletrônico em UBSs termina em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus finalizou a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) em 100% das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Assim, os registros de atendimento do usuário podem ser acessados em todas as unidades básicas da rede municipal, garantindo um melhor acompanhamento e resolutividade do serviço.

Operando com software E-SUS PEC, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, o processo de implantação teve início em Manaus no fim de 2016 com um projeto-piloto, sendo concluído no mês de novembro deste ano.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, com a conclusão do trabalho, os usuários atendidos nas UBSs e nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) passaram a ter um prontuário eletrônico. “A conclusão do trabalho envolveu vários desafios na construção de uma infraestrutura nas unidades de saúde para o acesso e operação do software, com a necessidade de treinamento dos profissionais e de aquisição dos equipamentos para a utilização do PEC”, explicou Marcelo Magaldi.

Implantação

O trabalho de implantação do PEC contou com a participação de profissionais das divisões de Sistemas de Informação em Saúde, de Manutenção de Sistemas e de Suporte e Manutenção de Informática e Segurança de Redes, coordenadas pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Semsa.

Já o treinamento das equipes foi realizado pelos Núcleos de Monitoramento e Avaliação dos Distritos de Saúde Norte, Sul, Leste, Oeste e rural, coordenados pelo Departamento de Informação, Controle, Avaliação e Regulação.