Igreja em Manaus abre inscrições para aulas preparatórias de vestibulares

Manaus/AM - Para ajudar os candidatos a se prepararem para vestibulares como o ENEM, Macro, SIS, UEA e PSC, a igreja Chama Church inicia aulas preparatórias gratuitas, a partir do último sábado deste mês (26), na sede da igreja, localizada na avenida Bispo Pedro Massa, no bairro Cidade Nova, Núcleo 5. As aulas vão ocorrer das 09h às 12h. Inscrições estão abertas.

Quem tiver interesse em participar do preparatório, é preciso fazer inscrição no número (92) 98136-8858 e comparecer na igreja no início das aulas. As vagas são limitadas. É obrigatório o uso de máscaras. No local, o distanciamento será aplicado e álcool em gel ficará disponível. Aferição de temperatura corporal também será realizada.

Nas aulas são abordados os principais assuntos cobrados em vestibulares nas áreas de Física, Biologia, Química, Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia e Redação.

Alunos aprovados

As aulas fazem parte do projeto “Conexão de Saberes”, da igreja Chama Church e ocorrem desde 2018 e já teve várias aprovações.