Carro capota e deixa trânsito lento em avenida de Manaus; vídeo

Manaus/AM- Um carro capotou na tarde desta sexta-feira (11), na avenida São Jorge, próximo a Escola Estadual Castello Branco, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o carro capotou no sentido centro-bairro da avenida. Não há informações de pessoas feridas.

Agentes do IMMU isolaram o local do acidente e metade da via foi interditada, causando lentidão no trânsito.