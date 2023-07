Igreja Chama Church oferece serviços gratuitos de saúde e beleza em Manaus

Manaus/AM - A igreja Chama Church promove no próximo sábado (5), a ação social “Love Day” (Dia do Amor), com diversos serviços gratuitos para a comunidade. O evento vai ocorrer, das 8h às 12h, na sede da igreja, localizada na avenida Bispo Pedro Massa, Núcleo 5, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. A inscrição é realizada de forma antecipada no número (92) 99352-9819. É necessário apresentar no dia RG, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre os serviços oferecidos estão consulta médica com clínico geral, encaminhamento para exames, triagem e aferição de pressão, ozonioterapia, extração dentária, aplicação de flúor, consulta odontológica e limpeza bucal. Também serão oferecidos serviços de beleza como corte de cabelo (feminino e masculino), design de sobrancelhas e higienização facial.

A novidade desta edição é a parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que vai oferecer mutirão do Cadastro Único. Além disso, a concessionária de água da cidade, Águas de Manaus, também vai participar com serviços como ligação nova, tarifa social, tarifa zero, negociação e 2º via da fatura.

A iniciativa chamada ‘Love Day’, Dia do Amor, é realizada uma vez por mês e faz parte do Instituto Chama do Bem da Amazônia, da igreja Chama Church. Nesta edição também terá o apoio da Associação de Boa Vista dos Ramos. O objetivo é ajudar pessoas que não têm oportunidades ou que enfrentam dificuldades em obter atendimentos com os profissionais

“A bíblia nos ensina a amar e servir o próximo e o Love Day nos dá a oportunidade de exercer na prática nossos dons e talentos, assim como Jesus nos ensinou”, destaca o líder do Instituto Chama do Bem da Amazônia, pastor Frank Nascimento.

Médico e psicólogo

A igreja Chama Church, por meio do departamento social, em parceria com a Clínica Audimed Saúde e Hospital Nildo Santos, realiza semanalmente, na igreja, de forma totalmente gratuita, atendimentos médicos e psicológicos, para a população que necessita destes serviços e não tem condições de arcar com os mesmos.

Aulão preparatório

A igreja, com o projeto ‘Conexão de Saberes’, também oferece aulas preparatórias para vestibulares. Professores voluntários lecionam para estudantes que querem ingressar em uma universidade pública. As aulas ocorrem todos os sábados, das 9h às 12h. Nas aulas são abordados os principais assuntos cobrados nas áreas de Física, Biologia, Química, Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia e Redação.

Na igreja também são oferecidas aulas de português para latino-americanos que desejam escrever e falar melhor o idioma.