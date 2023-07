FesPIM 2023 acontece nesta segunda-feira na Suframa em Manaus

Manaus/AM - A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia (Piatam) realizam, nesta segunda-feira (31), às 9h, na sede da Suframa, o lançamento da segunda edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM).

O evento contará com a presença de representantes de entidades de classe e de órgãos governamentais, agentes políticos, empresários, pesquisadores, profissionais da imprensa, entre outros.

O objetivo é mostrar a importância do Polo Industrial de Manaus (PIM), não apenas para a Amazônia, mas para o mundo todo, além de reforçar o alinhamento e comprometimento das empresas instaladas no complexo em manter a “floresta em pé”.

FesPIM 2023

Após o sucesso da primeira edição, a segunda edição da FesPIM já tem data marcada. O evento acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Nos três dias de evento, o público poderá conhecer um pouco mais das atividades e práticas ambientais aplicadas no Polo Industrial de Manaus (PIM). As exposições e palestras destacarão a importância do modelo Zona Franca de Manaus para todo o país com foco no desenvolvimento econômico aliado à utilização de recursos naturais de maneira correta.

Durante a programação, o público também poderá visitar estandes sustentáveis, adquirir artesanatos e produtos regionais com isenção de impostos. A programação contará, ainda, com palestras voltadas para a sustentabilidade. Os palestrantes irão interagir com o público, esclarecendo dúvidas e ouvindo sugestões.