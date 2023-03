Idoso é preso por estuprar neta da esposa em Manaus; Vítima tem apenas 3 anos

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 1º DIP, a ação criminosa aconteceu no dia 24 de março de 2011, na rua Gonçalves, bairro Aleixo, zona centro-sul. “Tomamos conhecimento da ordem judicial expedida pela 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual, iniciamos as diligências para capturar o autor e conseguimos localizá-lo na data de hoje”, disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.