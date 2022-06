IBGE abre processo seletivo com mais de 48 mil vagas para recenseador

O IBGE abre nesta quinta-feira (9), processo seletivo para a contratação de 48.535 vagas, para o cargo de recenseador para a realização do Censo Demográfico de 2022.

As vagas serão abertas em todos os estados do país e o prazo para as inscrições começam hoje, a partir das 11h, e encerra no dia 15 de junho. O procedimento será realizado via internet no site www.ibge.gov.br/pss-complementar.

O trabalho é temporário com contrato firmado de até 3 meses e possibilidade de prorrogação. A remuneração é baseada em produção com e será calculada a partir de uma taxa fixada por setor censitário. A carga de trabalho mínima estabelecida é de 25 horas semanais.