Candidatos do concurso da Semsa recebem reembolso por taxa de inscrições canceladas

Manaus/AM - Iniciou, nesta segunda-feira (06), a entrega dos cheques administrativos das inscrições em duplicidade ou canceladas, dos cargos de Assistente em Saúde – Agente Comunitário de Saúde II (ACS) e Especialista em Saúde – Profissional de Educação Física, do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O reembolso dos valores, que está sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), acontece no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, 2.779, bairro Compensa, na zona Oeste, no horário de 8h às 15h.

A devolução não estava prevista nos editais nº 001, 002 e 003/2021, mas conforme o titular da Semad, Ebenezer Bezerra, o prefeito David Almeida determinou que os valores fossem devolvidos a esses candidatos. A medida não se aplica a candidatos que por qualquer razão não tenham comparecido nos dias de provas.

“Os cancelamentos aconteceram porque durante o período de inscrições candidatos aos cargos de Agentes Comunitários de Saúde e profissionais de Educação Física não cumpriram todas as etapas, indicando a área na qual poderiam atuar. Não havia previsão, no edital, de devolução desses valores, mas o prefeito David Almeida, em uma atitude nobre, na situação pós-pandêmica na qual vivemos, determinou o reembolso”, informou.

O pagamento está sendo feito por meio de cheque administrativo nominal ao candidato inscrito. No caso de impossibilidade de comparecimento, o representante deverá apresentar procuração específica para essa finalidade. Ao final do processo, a Semad deverá definir, com a Caixa Econômica Federal, a forma de reembolso dos candidatos residentes em outras cidades do país.

De acordo com cronograma, o reembolso, que teve início na última segunda-feira, 6, será realizado até o dia 27 deste mês, para as inscrições canceladas. As solicitações de reembolso das inscrições para os cargos de ACS e Profissional de Educação Física ocorrerá no dia 28/6, seguindo o número de ordem da publicação no caderno 3, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 20/5.

Confira as datas

8/6 – Inscrições Canceladas – ACS (735 a 1084)

9/6 – Inscrições Canceladas – ACS (1085 a 1454)

10/6 – Inscrições Canceladas – ACS (1455 a 1724)

13/6 – Inscrições Canceladas – ACS (1725 a 2094)

14/6 – Inscrições Canceladas – ACS (2095 a 2464)

15/ – Inscrições Canceladas – ACS (2465 a 2834)

20/6 – Inscrições Canceladas – ACS (2835 a 3204)

21/6 – Inscrições Canceladas – ACS (3205 a 3574)

22/6 – Inscrições Canceladas – ACS (3575 a 3944)

23/6 – Inscrições Canceladas – ACS (3945 a 4314)

24/6 – Inscrições Canceladas – ACS (4315 a 4684)

27/6 – Inscrições Canceladas – ACS (4685 a 4974)

28/6 – Solicitações de Reembolso – Cargos ACS e Profissional de Educação Física