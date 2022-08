Hospital Nilton Lins oferta novos serviços e exames de imagem em Manaus

Com tarifas sociais acessíveis para toda a sociedade, as clínicas dispõe de consultas e atendimentos em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Psiquiatria e Nutrição.

Também já estão à disposição do público uma série de serviços no setor de Clínicas Integradas.

Localizado no bairro Parque das Laranjeiras, a unidade de saúde já é referência em exames de tomografia, mamografia, ultrassonografia e raios X, com uma das mais modernas estruturas de Manaus, desde os equipamentos e excelência dos profissionais ao amplo estacionamento.

Manaus/AM - O Centro de Imagens do Hospital Nilton Lins (HNL) passa a contar, a partir desta semana, com mais uma especialidade: os exames de raios X panorâmicos, que são utilizados para visualizar todas as estruturas faciais e ortodônticas, incluindo dentes, maxilar e mandíbula.

