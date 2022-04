Homens são presos durante operação da PC em área vermelha em Manaus

Lucas foi preso na rua 170, bairro Cidade Nova, com uma porção de maconha e outra de oxi. Já Wyllian foi preso com 31 trouxinhas de oxi em um imóvel localizado na rua 205, conjunto Núcleo 16, também na Cidade Nova.

As prisões ocorreram em endereços distintos no bairro Cidade Nova. Conforme o delegado Paulo Benelli, os dois alvos tinham mandados de busca e apreensão contra eles e foram flagrados com drogas escondidas em casa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.