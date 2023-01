Homem se joga de carro após ser sequestrado por criminosos em Manaus

Horas após o ocorrido, a polícia encontrou o carro utilizado no sequestro, abandonado na rua S, do bairro Santa Inês, na zona leste. O veículo foi apresentado no 14º DIP e o caso segue sendo investigado.

Ainda segundo a vítima, quando o veículo trafegava pela Avenida Mirra, ela conseguiu pular do carro. Testemunhas que viram a cena acionaram uma viatura próxima ao local e o homem foi atendido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações dos militares que atenderam a ocorrência, o homem relatou que foi rendido por quatro suspeitos armados nas proximidades de sua casa e colocado no banco de trás de um prisma branco.

