Homem sai para fazer compras e desaparece em Manaus

Manaus/AM - Rafael Fares de Almeida, de 23 anos, desapareceu no dia 1° de junho deste ano, após sair da casa da mãe dele, localizada na rua Olegário Mariano, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), a mãe de Rafael, Rosiney Fares, informou que o filho saiu por volta das 13h. Na ocasião, comentou que iria comprar uma roupa, mas não disse o local exato. Desde então, ele não retornou para casa e os familiares não tiveram mais notícias.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Rafael, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família do desaparecido pelos números: (92) 99526-9398, 99351-4407.