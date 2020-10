Corpo de enfermeiro é exumado ao ser enterrado por outra família em Manaus

Manaus/AM - O corpo do do enfermeiro Gilberto Pinheiro da Silva, de 31 anos, foi exumado nesta quinta-feira (01), após ter sido entregue e enterrado por outra outra família.

Gilberto morreu vítima de Covid-19, no último domingo (27), no Hospital Delphina Aziz. De acordo com a administração do hospital, houve uma confusão na entrega do corpo devido os nomes parecidos entre as vítimas.

A família que recebeu o corpo do enfermeiro Gilberto já havia recebido o corpo correto e realizou um segundo sepultamento. Ao serem informados sobre a troca de corpos, a família do enfermeiro recorreu à Justiça para conseguir a exumação e enterrar o corpo.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que vai abrir sindicância para apurar o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INDSH), responsável pela administração da unidade.