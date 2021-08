Homem que morreu esmagado por carro em Manaus é identificado

A perícia concluiu que Alcimar e Alex estavam sem cinto de segurança e por isso foram jogados do veículo. No capotamento, Alcimar acabou tendo parte do corpo esmagado e ficou preso debaixo do veículo.

Manaus/AM- O homem que morreu em um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (26), foi identificado como Alcimar Farias, 32. Junto com ele estava Alex Lima, 22, que foi lançado do veículo, mas sobreviveu e está internado.

