Homem morre eletrocutado após subir em árvore para apanhar mangas em Manaus

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para auxiliar na remoção do corpo, que passará por exames de necropsia no IML para ser identificado.

De acordo com informações de testemunhas, o homem teria subido na mangueira para apanhar as frutas quando levou uma descarga elétrica. Os moradores da casa encontraram o rapaz preso na árvore após ouvirem os barulhos.

