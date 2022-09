FAS prorroga inscrições de concurso nacional com premiação de R$ 5 mil

Podem concorrer pessoas de qualquer parte do Brasil e o participante poderá enviar quantos conteúdos desejar, porém só será premiado uma única vez, entre todas as artes/ vídeos enviados. O conteúdo deve ser inédito e não ter sido previamente publicado em nenhuma mídia impressa, online ou TV. O regulamento completo está disponível em: https://abre.ai/e5je.

O objetivo é selecionar o melhor meme em formato de imagem/ arte ou reels (vídeos de até 1 minuto e 30 segundos) com temáticas que envolvam o debate sobre queimadas, desmatamento zero, garimpo ilegal e cidade limpa. O critério de escolha dos ganhadores será o engajamento que cada competidor fará em sua rede social, considerando a maior quantidade de curtidas e compartilhamentos.

Os ganhadores receberão os prêmios de R$ 2,5 mil para o 1º lugar, R$ 1,5 mil para o 2º e R$ 1 mil para o 3º classificado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link: https://fas-amazonia.org/desafioamazoniaviva/.

