Homem morre após carro ficar destroçado em colisão com ônibus em Manaus

Manaus/AM - Um homem morreu depois de colidir o carro com um ônibus do transporte especial na madrugada desta quarta-feira (14), em uma rua no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste.

Carro e ônibus de rota colidem em acidente gravíssimo em Manaus pic.twitter.com/qnhJueXuFx — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 14, 2021

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta de 1h. A vítima conduzia um carro modelo Gol e testemunhas relatam que ele apresentava sinais de embriaguez.

Ele perdeu o controle da direção em um trecho da via e acabou colidindo de frente com o ônibus que realizava uma rota. O motorista do carro chegou a ser socorrido, mas morreu minutos depois no hospital.