Homem fica ferido e carro destroçado em acidente com ônibus em Manaus

Manaus/AM - Um homem ficou ferido após o carro em que ele estava colidir com um ônibus da empresa Via Verde no cruzamento das avenidas Visconde de Porto Seguro com Tancredo Neves, no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

O condutor do coletivo conta que estava na av. Visconde quando o motorista avançou no cruzamento em alta velocidade e atingiu o ônibus no meio.

O impacto foi tão forte que o carro, modelo HB20, ficou destruído e teve perda total. O Samu encaminhou a vítima para o hospital, mas o estado de saúde dele não foi divulgado.