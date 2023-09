Homem é preso por estuprar, filmar e tentar extorquir adolescente no Amazonas

“A Comarca de Humaitá deu parecer positivo para as ordens judiciais e as cumprimos na data de hoje. Além da prisão do indivíduo, que já responde por homicídio qualificado e ameaça, apreendemos o celular dele, que será submetido à perícia”, falou.

De acordo com a delegada Wagna Costa, a vítima estava caminhando pela rua, quando foi abordada pelo suspeito e obrigada a seguir com ele até sua casa. Na ocasião, ele a ameaçou de morte e a estuprou.

