Governo anuncia 858 vagas para cursos de qualificação profissional em Manaus

Manaus/AM - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), abriu nesta sexta-feira (15) um edital com mais de 858 vagas para cursos de qualificação profissional.

Os cursos serão oferecidos de forma presencial na sede do Instituto Tecnológico Educacional do Amazonas (Iteam), no Distrito Industrial 1. As inscrições devem ser feitas pelo Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br).

Cursos oferecidos

- Design Thinking para transformação digital - 120 vagas;

- Gestão Manufatura/ Indicadores de desempenho - 120 vagas;

- As 4 disciplinas da execução para alavancar resultados na indústria 4.0 - 60 vagas;

- Modelo lean innovation management para inovação - 90 vagas;

- Automação industrial - 228 vagas;

- Projeto Jovem Empreendedor - 240 vagas.