Homem desaparece em área vermelha após ser deixado em bar em Manaus

Bombeiros do posto Zumbi fizeram buscas no raio de 1km na mata e proximidades, mas pela dificuldade de visibilidade e segurança, as buscas retornarão hoje (3).

Informações repassadas pelos familiares dão conta que o homem estava bebendo com colegas na área da Feira. Em determinado momento, eles foram embora e o deixaram sozinho no local, desde então a vítima não foi mais vista.

Manaus/AM - Um homem, que não teve o nome divulgado, desapareceu na noite desse sábado (2), após sair para beber com amigos na área da Feira do Coroado, na Zona Leste.

