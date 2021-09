Homem arremessa bola de sinuca na cabeça de amigo durante briga de bar em Manaus

Manaus/AM - Um homem deu entrada no Hospital João Lúcio, no fim da noite dessa quinta-feira (16), após ser ferido com uma bola de sinuca na cabeça no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste.

Segundo a polícia, o suspeito e a vítima estavam jogando juntos no mesmo bar localizado na rua Berimbal Baiano, quando se desentenderam. No meio da briga, um deles pegou a bola e arremessou no rosto do outro.

A vítima foi atingida na testa e ficou desorientada. Ela foi levada para o hospital e passou por exames, mas felizmente não sofreu nenhuma lesão interna. O caso foi registrado como agressão.