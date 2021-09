Covid-19: Confira os locais de vacinação desta sexta em Manaus

Manaus/AM - Pessoas de 70 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer imunizante contra a Covid-19, há pelo menos seis meses, podem procurar, a partir das 9h desta sexta-feira 917), um dos 47 pontos de vacinação para tomar a dose de reforço. A terceira dose começou a ser utilizada na campanha municipal de imunização nesta quarta-feira, 15/9, quando a Prefeitura de Manaus iniciou a vacinação dos idosos que vivem em instituições de longa permanência.

Para os idosos da população geral, com 70 anos ou mais, a recomendação é de que procurem o ponto de atendimento mais próximo, levando documento original com foto, CPF e a carteira de vacinação com o registro das doses anteriores.

Nos 13 pontos de grande fluxo, incluindo escolas da rede estadual e os tradicionais sambódromo, Clube do Trabalhador do Sesi, Studio 5, Parque do Idoso, shopping Phelippe Daou e Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, o horário de funcionamento será das 9h às 19h, na sexta-feira, e das 9h às 18 horas, no sábado, 18/9. Já nas 34 unidades de saúde da rede municipal, nos dois dias, o atendimento será das 9h às 16h. A relação completa dos locais e horários de funcionamento está disponível no site da Semsa e pode ser acessada pelo link https://bit.ly/38LqteB.

Além dos idosos, os pontos de vacinação continuam a atender a população que ainda está em busca da primeira dose e os que irão receber a segunda dose. Todos estarão abastecidos com os diferentes tipos de vacina.