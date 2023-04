Hemoam intensifica busca de doadores de plaquetas em Manaus

Manaus/AM -O Hemoam está intensificando a busca por doadores de sangue voltada exclusivamente para a captação de plaquetas por aférese, que é o método de separação dos componentes do sangue por centrifugação.

O reforço visa ampliar a produção de plaquetas destinadas a pacientes que necessitam desse tipo específico de componente nos hospitais do Amazonas, como pacientes transplantados, com câncer ou vítimas de acidentes.

A campanha para captar novos doadores já alcançou 195 doações de janeiro a março deste ano, equivalente a 97% do total doado em 2022. A meta é atingir 70 doações mensais.

As plaquetas são responsáveis pela hemostasia, mantendo a coagulação sanguínea, por isso beneficiam muitos pacientes, especialmente aqueles em tratamento de câncer, os submetidos a transplante de medula óssea, vítimas de trauma, pacientes de cirurgias cardíacas, com hemorragias graves, entre outros.



Procedimento



Aférese é o método de separação dos componentes do sangue, onde o equipamento seleciona esses componentes, retira somente as plaquetas e devolve as demais células ao organismo.



O procedimento é bem parecido com uma doação convencional. Nessa doação, o doador é conectado através de um kit estéril e descartável a um equipamento específico de aférese, onde é realizada a centrifugação e separação das células.



As plaquetas ficam retidas na bolsa e os demais componentes do sangue retornam ao doador pelo mesmo acesso venoso. O procedimento é seguro e a doação dura em média uma hora e meia e, por isso, deve ser agendada.

Qualquer pessoa que faz a doação de sangue convencional pode fazer a doação de plaquetas por aférese. Para isto, basta comparecer ou ligar para o setor de Serviço Social do Hemoam e realizar o agendamento.

Os requisitos para se tornar um doador de plaquetas por aférese são bem parecidos com a doação de sangue convencional, sendo necessário ter doado sangue ao menos uma vez (a última doação não pode ultrapassar o prazo de seis meses).



É preciso ter de 18 a 60 anos de idade, pesar acima de 60 quilos e não ter feito uso de aspirina, AAS ou anti-inflamatórios nos três dias que antecedem a doação. Mulheres que já possuem filhos não podem ser doadoras.



Entre a doação de sangue convencional e de plaquetas por aférese, é recomendado um intervalo de 30 dias e o doador de plaquetas pode fazer até 12 doações ao ano. A reposição desse componente pelo organismo é rápida e ocorre em torno de 24 horas. Mais informações e agendamento pelo telefone: (92) 3655-0166.