Hemoam abre inscrições para bolsas em Programa de Iniciação Científica

Manaus/AM - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) abriu inscrições para bolsas do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic), voltado para a iniciação à pesquisa de estudantes do ensino superior. O edital oferece 29 bolsas, e as inscrições podem ser realizadas de forma on-line até 22 de abril de 2022.

As bolsas são financiadas com recursos do tesouro do Estado do Amazonas, por meio da Fapeam. Atualmente, o valor mensal da bolsa é de R$ 600.

Para se inscrever no Paic-Hemoam, o candidato deverá, primeiramente, buscar um orientador cadastrado no programa, pertencente ao quadro de Pesquisadores da Fundação Hemoam, e elaborar um projeto de iniciação científica com duração de um (01) ano.

Para conhecer as regras do chamamento, basta consultar o editalm disponível na página do Hemoam (www.hemoam.am.gov.br), na aba Editais. Para acesso aos editais da Hemoam, o link é o http://www.hemoam.am.gov.br/?secao=editais#anc_1.