Guardas municipais concluem curso para uso de armas letais em Manaus

Os participantes também tiveram aulas práticas, durante as quais foram abordados os conceitos sobre a manutenção dos armamentos; o atendimento pré-hospitalar tático no caso de ferimentos por arma de fogo; o manejo e condução das armas de fogo; a identificação de meios de proteção e tomada de posições; os fundamentos do tiro, como base, empunhadura, visada, acionamento do gatilho e respiração; a identificação e saneamento de panes e/ou incidentes de tiro e a prática de tiro em estande com pistola.

O curso foi dividido em três etapas, todas com aulas presenciais, incluindo conteúdo teórico sobre armamento, como os aspectos legais do uso da arma de fogo e a legislação aplicada; a evolução histórica das armas de fogo; classificação e nomenclatura das armas de fogo; regras de segurança para o manejo, transporte e guarda; tipos de munições e suas aplicações, entre outros temas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.