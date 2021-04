Grupo de 57 anos com comorbidades já pode se vacinar contra covid em Manaus

Manaus/AM - O cronograma de vacinação prossegue para o público que possui comorbidades na capital e nessa quarta-feira (14), é a vez da faixa etária de 57 anos receber a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Para se imunizar, basta fazer o cadastro no site Imuniza Manaus, preencher os dados e marcar a comorbidade que possui. Na plataforma você será informado sobre o posto mais próximo de sua residência. Mas, vale lembrar que no momento da vacinação, a pessoa terá que apresentar apresentar originais e cópias de um documento de identificação com foto, CPF e documento que comprove a doença.

As comorbidades especificadas pelo Ministério da Saúde nessa fase da campanha são: hipertensão arterial (estágio 1 e 2 com lesões de órgão-alvo ou doenças associadas; anemia falciforme, doença cerebrovascular, estágio 3; e Resistente-HAR), pneumopatias graves crônicas, cirrose hepática, doença renal crônica e síndrome de Down.

Os pacientes considerados imunossuprimidos como transplantados, pessoas vivendo com HIV, usuários que usam imunossupressores ou com imunodeficiências primárias, doenças reumáticas sistêmicas em atividade e pacientes oncológicos com tratamento realizado nos últimos seis meses, também integram o grupo prioritário para a vacinação.