Bairros de Manaus recebem pulverização contra mosquito da dengue e zika

O município de Manaus registrou este ano, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan_NET/Sinan_Online), atualizados na última segunda-feira, 12, um total de 2.190 casos notificados de dengue, zika e chikungunya, o que já representa 89% do total de casos das três doenças registrados em 2020, quando foram notificados 2.469 casos.

Na zona Centro-Sul, a programação também já está em execução nos bairros Flores e Japiim, e seguirá para os bairros Parque 10 de Novembro e Aleixo, ainda no mês de abril, com o objetivo de atuar em 500 quarteirões nos quatro bairros.

Nessa terça-feira, (13), a UBV Pesada, equipamento usado na pulverização, foi direcionado para o bairro Compensa, na zona Oeste, com a conclusão do segundo ciclo de aplicação do inseticida em um território de 200 quarteirões.

Para executar a ação, a Semsa organizou uma programação para o mês de abril com o objetivo de atingir as áreas de maior registro de casos de dengue, zika e chikungunya.

Manaus/AM - Para evitar a subida de casos de dengue nessa época chuvosa, bairros da capital estão passando por um processo de pulverização com o intuito de eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

