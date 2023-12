Greve de ônibus em Manaus é ilegal, diz TRT-AM

Manaus/AM – Motoristas de ônibus coletivos que realizaram uma paralisação em Manaus, na sexta-feira (15), é ilegal conforme uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-AM). Segundo a liminar, até o dia 20 de dezembro qualquer paralisação será considerada ilegal sob pena de multa no valor de multa de R$100 mil pelo descumprimento da ordem judicial.

Os trabalhadores paralisaram parte de frota na avenida Constantino Nery, próximo ao Terminal 1 (T1) em protesto pelo pagamento do 13º salário da categoria.

A greve foi considerada ilegal porque não houve qualquer tipo de comunicação prévia para que o poder público realizasse um plano contingêncial de atendimento. A liminar diz que a categoria deveria ter enviado um documento informando sobre o protesto ou solicitando uma tentativa de negociação.

O documento revela ainda que a paralização foi considerada um comportamento contraditório e inviável, já que o prazo para o pagamento da gratificação natalina é até o dia 20 de dezembro.

O Sindicato das Empresas de Transporte do Amazonas (Sinetram) informou em nota que os salários, benefícios e a primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo urbano de Manaus estão em dia e a segunda parcela está programada para ser paga até o dia 20 deste mês.

Confira a liminar abaixo.