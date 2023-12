Andanças de Ciganos revela fantasias para Carnaval 2024

Além da apresentação de protótipos, a Andanças de Ciganos está preparando um super show não somente da escola, mas também da coirmã a A Grande Família que fará parte dessa noite memorável. Também contará com a apresentação do cantor Du Barranco para animar a festa.

A escolha da quadra da escola, localizada no coração da Cachoeirinha, acrescenta um toque especial à celebração. A comunidade está animada para compartilhar não apenas a beleza das fantasias, mas também a rica cultura que permeia cada detalhe do desfile.

A expectativa está no ar enquanto a Andanças de Ciganos se prepara para apresentar os aguardados protótipos de fantasias que prometem encantar no Carnaval de 2024. O palco para essa revelação espetacular será a quadra da escola, localizada no pulsante coração da Cachoeirinha.

