Governo libera indenizações de até R$ 50 mil para famílias do igarapé do 40

Manaus/AM - O governo do Amazonas liberou nesta quinta-feira (23) o pagamento para mais 99 famílias do Igarapé do Quarenta, no trecho da avenida Costa e Silva (Silves) e rua Maués, no bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Os pagamentos dessas famílias foram efetuados no Centro Estadual de Convivência do Idoso, na rua Wilkens de Matos, s/nº, bairro Aparecida.

Para a ação desta quinta-feira, o Governo vai disponibilizar o valor de R$ 7,3 milhões, em recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Até o fim de dezembro, estão previstos aproximadamente R$ 5 milhões para indenizações das famílias que residiam no Igarapé do Quarenta, o que deverá concluir o Plano de Reassentamentos do Prosamin+ nessa área.

Famílias beneficiadas

Os benefícios liberados às 99 famílias estão divididos em: 24 indenizações (valores que variam de acordo com o valor da benfeitoria do imóvel); 46 bônus-moradia no valor de R$ 50 mil (solução aplicada para aquisição de casa regularizada no mercado imobiliário); 21 auxílios-moradia no valor de R$ 6 mil (aplicada a inquilinos e cedidos atendidos pelo programa); seis Fundos de Comércio (espaço comercial pequeno); e dois Terrenos.