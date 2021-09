Controladoria arrecada brinquedos para Dia das Crianças

Manaus/AM - Quando o assunto é criança, todos se sentem tocados, principalmente quando essas crianças esperam por um brinquedo no dia delas. Neste ano, o desafio da campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos” tocou os colaboradores da Controladoria-Geral do Estado (CGE), que se mobilizaram em torno da causa. Ao longo de duas semanas de campanha, foram arrecadados mais de 150 brinquedos, entre carrinhos, bolas, bonecas e outros itens, significando mais de 150 sorrisos conquistados na comemoração da data mais significativa para a criançada, o Dia das Crianças.

“Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos” tem como objetivo arrecadar brinquedos para crianças de baixa renda, a serem entregues no decorrer do mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças. A iniciativa conta com parceria de todas as secretarias e órgãos da administração estadual. A campanha teve também adesão do controlador-geral do Estado, Otávio Gomes, que gravou um vídeo com a mensagem da iniciativa, assumindo compromisso com o FPS e ajudando a integrar os colaboradores da CGE na ação.

“Que venham outros outubros. Estaremos sempre prontos para a missão. Parabéns à CGE. Sua dedicação vai arrancar muitos sorrisos dos baixinhos, no Dia da Criança”, disse Otávio Gomes.

Iniciativa – A campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos” está em sua terceira edição. A iniciativa superou as metas nas duas edições anteriores, tendo arrecadado 21 mil doações em 2019, e 20 mil, em 2020, quando foi realizada mesmo diante das restrições da pandemia de Covid-19. Em 2021, a meta será de 10 mil brinquedos arrecadados, entre novos ou em bom estado. As doações poderão ser feitas no Teatro Amazonas e Palacete Provincial, ou em qualquer das secretarias do Estado, até o dia 24 de setembro, nos horários das 8h às 17h.

As entregas podem ser feitas na Sede do Governo, na avenida Brasil, 3.925, bairro Compensa. Os brinquedos arrecadados na campanha deste ano serão doados para associações cadastradas no Programa Pátria Voluntária, e associações que assistem crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica da capital e de municípios da Região Metropolitana de Manaus.