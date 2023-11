Governo inicia obras de asfaltamento de 22 ruas em comunidade de Manaus

Manaus/AM - O governador Wilson Lima vistoriou, na segunda-feira (13), o início das ações do Programa Asfalta Amazonas na comunidade Coliseu I, na zona leste de Manaus. Com investimento de R$ 12,6 milhões, os trabalhos vão contemplar mais de 20 ruas da área que fica no bairro no bairro Jorge Teixeira, com asfaltamento e outros serviços.

Segundo o governador, a urbanização dessas áreas significa levar dignidade e respeito aos moradores. “Na hora que a gente coloca o asfalto a gente traz uma série de benefícios, com o asfalto vai ser possível entrar uma viatura da polícia militar aqui pra atender uma ocorrência, a autoestima do morador melhora, vai terminar aquele poeiral, aquele lamaçal quando chove”, destacou Wilson Lima.

Na ocasião, o governador também destacou que o Governo do Amazonas já aplicou mais de R$ 2 bilhões em investimentos para revitalização de vias e sistemas viários em todo o Estado. Só para Manaus, os recursos totalizam quase R$ 245 milhões em obras executadas. Desses, R$ 181, 8 milhões foram repassados à prefeitura municipal e outros R$ 63,2 milhões executados diretamente pelo Governo do Estado.

A comunidade Coliseu, vai receber a aplicação de cinco quilômetros de asfalto, em 22 ruas, com previsão de conclusão para ainda este ano.

“Hoje nós estamos recebendo uma infraestrutura que vem do Governo do Estado. É uma das coisas que os moradores sempre pediram, essa parceria agora do governador Wilson Lima. O coração dessas pessoas, hoje, transborda a alegria. Essa infraestrutura vai melhorar em tudo, vai valorizar os imóveis, o trânsito vai melhorar, é muito gratificante e muito louvável para nós”, disse o líder comunitário Raimundo Lima.

Os serviços incluem terraplanagem, base e sub-base, pavimentação asfáltica, passeio externo (calçada) e sinalização (pintura de rua e placas).