Fiocruz realizará no sábado 'festa da vacinação', com atividades recreativas e científicas em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/ Fiocruz Amazônia), unidade Regional da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Manaus, retoma no próximo sábado (18), das 8h às 16h30, o ‘Fiocruz Pra Você’, evento que tem por finalidade abrir as portas da instituição para a sociedade, integrando a comunidade e oferecendo serviços, com foco na atualização vacinal infantil obrigatória, principalmente as de baixa cobertura, além de exames de glicemia e aferição de pressão, atividades recreativas e de interação científica para o público. A atividade acontece na sede principal no Rio de Janeiro e em todas as unidades regionais da Fiocruz, no Brasil.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa-Manaus), profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) São Francisco, estarão na Unidade para realizar a aplicação das seguintes vacinas: Poliomielite (gotinha); DTP – Difteria, Tétano, Coqueluche; DTP/HB/Hib (Penta) – Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilus influenzae B e Hepatite B; Pneumocócica 10; Meningocócica C; Meningocócica ACWY; Febre Amarela; Tríplice Viral – Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela; Hepatite A; dT – Difteria e Tétano; HPV; Influenza; Covid-19. O evento contará com a presença dos personagens Oswaldinho, mascote da Fiocruz, e Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil, com parceiros e colaboradores voluntários.

Segundo explica a diretora da Fiocruz Amazônia, Stefanie Lopes, o evento é uma oportunidade de atualizar a caderneta vacinal dos pequenos e também dos acompanhantes.

“O Fiocruz Pra Você é um evento de portas abertas, onde a Fiocruz Amazônia abre suas portas para uma ação muito importante que é a atualização da caderneta vacinal das crianças de 0 a 5 anos. Além da vacinação, as crianças que vierem, irão participar de diversas atividades, tanto recreativas, quanto educativas. Além disso, teremos exposições científicas com microscópio, vendo microrganismos, insetos, um pouco do trabalho que é desenvolvido aqui na Fiocruz Amazônia. Para os acompanhantes, também teremos atualização da vacina para Covid, e, também, de Influenza aos grupos prioritários”, destaca.

Durante a ação, além da campanha de vacinação, a Instituição irá oferecer um dia de programação artístico-cultural, com música, teatro, pintura facial, brincadeiras, além da distribuição de kits de lanches, num espaço lúdico de interação entre a instituição e a sociedade.

A organização do evento alerta para a apresentação obrigatória do Cartão de Vacinação. A sede da Fiocruz Amazônia, fica situada à Rua Teresina, 476, bairro Adrianópolis.