Governo Federal repudia incêndio em helicópteros do Ibama em Manaus

Manaus/AM - O Governo Federal se manifestou na tarde desta segunda-feira (24) em repúdio ao incêndio contra dois helicópteros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Aeroclube de Manaus.

Helicóptero do Ibama é destruído durante incêndio criminoso em Manaus pic.twitter.com/PkRGvYiBD0 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 24, 2022

“A Polícia Federal foi acionada imediatamente após o conhecimento dos fatos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional; e o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Ibama e ICMBio, continuarão atuando de forma contundente contra os crimes na região da Amazônia”, descreve a nota.

Nenhum dos dois suspeitos que foram vistos ateando fogo nas aeronaves foi detido. O crime continua em investigação, e as autoridades acreditam que o ataque tenha relação com a retirada dos garimpeiros do Rio Madeira.