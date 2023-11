Governo Federal contempla projetos da Prefeitura de Manaus no novo Minha Casa, Minha Vida

Manaus/AM - Ao participar em Brasília da cerimônia de lançamento da primeira seleção de propostas do novo Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, na tarde desta quarta-feira, 22/11, o prefeito de Manaus, David Almeida, teve a confirmação de projetos selecionados para a construção de cerca de 4,4 mil moradias na capital amazonense.

Como parte das agendas na capital federal, o prefeito também se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, quando foi confirmado empenho de R$ 30 milhões para investimentos nos igarapés de Manaus.

“Estivemos hoje nesse importante evento do Minha Casa, Minha Vida, no Palácio do Planalto, e estamos levando uma ótima notícia para Manaus. A nossa capital foi contemplada na primeira seleção de propostas de habitação para 2023. São mais de 4 mil moradias, que se somarão ao nosso projeto habitacional, de realizar o sonho de muitas famílias manauaras de terem sua casa própria”, declarou o prefeito.

Essa primeira seleção do Governo Federal contempla as famílias que se enquadram na Faixa 1 do Programa, com renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Foram 187,5 mil unidades habitacionais selecionadas, em 560 municípios brasileiros. Todas as propostas terão até 150 dias para serem contratadas.

Com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), as novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida terão varanda, sala para biblioteca e estarão situadas em terrenos mais próximos dos centros urbanos.

Igarapés



Na reunião com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que ocorreu a partir de uma interlocução feita pelo senador Omar Aziz, o prefeito David Almeida garantiu recursos federais para que a Prefeitura atue nas bacias do Educandos, São Raimundo e do Tarumã, com o empenho de R$ 30 milhões.

“Em nome da população de Manaus, agradecemos ao Governo Federal pelo importante apoio. Dessa forma, levamos melhorias e qualidade de vida ao povo da nossa cidade”, acrescentou David Almeida.

E o ministro Waldez Góes completou: “está feito o compromisso. Já empenhamos R$ 30 milhões para a Prefeitura de Manaus, além do nosso compromisso de ajuda humanitária às milhares de famílias vítimas da vazante história”.