Gabarito preliminar do concurso da Manaus Previdência será divulgado nesta segunda

Manaus/AM - O gabarito preliminar das provas objetivas do concurso da Manaus Previdência será divulgado nesta segunda-feira (06), pela Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pelo certame que foi realizado neste domingo (05), em Manaus.

O prazo para interposição de recursos será de 7 a 9 de dezembro e os questionamentos deverão ser encaminhados pelos candidatos por meio do site da FCC.

No total, foram 10.145 candidatos inscritos no concurso público da autarquia, que visa o preenchimento de dez vagas imediatas, com a aplicação das provas para os cargos de nível médio, superior e procurador autárquico, em dois turnos (pela manhã e pela tarde). Este é o primeiro concurso que a Prefeitura de Manaus autorizou após o início da pandemia de Covid-19.

Vagas ofertadas

Os cargos mais concorridos do certame foram para técnico previdenciário e analista previdenciário, de acordo com a estatística de candidatos por vaga, disponível no link https://www.concursosfcc.com.br/concursos/mprev119/mprev119_estatistica.pdf .

O concurso da Manaus Previdência oferece dez vagas. Há uma vaga para procurador autárquico (bacharel em Direito com registro na OAB) e 9 (nove) vagas para cargos de nível médio e superior, além de cadastro reserva (CR). Estão incluídas cinco vagas para técnico administrativo e cadastro reserva para técnico em informática. Também há vagas para analistas graduados em administração (CR); arquivologia (CR); auditoria (duas vagas); ciências atuariais (uma vaga); contabilidade (CR); economia (CR); psicologia (uma vaga); serviço social (CR); e tecnologia da informação (CR).

Este é o segundo certame que a Manaus Previdência promove em sua história. O primeiro concurso foi realizado em 2015 e dispôs de 57 vagas para cargos de nível médio e superior.