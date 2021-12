Parada do Orgulho LGBTQIA+ reúne centenas de pessoas no Centro de Manaus

Manaus/AM - A 21ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ retornou às ruas do Centro de Manaus, na noite deste domingo (05), para celebrar a diversidade sexual. Realizado pela Associação da Parada do Orgulho LGBT (APOLGBT).

Com dois palcos montados, na avenida Eduardo Ribeiro entre as ruas 24 de maio e Saldanha Marinho, o evento trouxe o tema “Resistindo à intolerância e vencendo a pandemia”, para conscientizar a população sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+, além de celebrar as conquistas da comunidade ao som de música eletrônica, shows de drags e bandas de diversos gêneros.

De acordo com Leopoldo, o município de Manacapuru irá sediar, na terça-feira (07), mais uma edição da parada. No dia 18 de dezembro será a vez de Itacoatiara receber a festa.