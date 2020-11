Fundação de Medicina Tropical promove campanha 'Dezembro Vermelho'

Manaus/AM - A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) realiza, no próximo dia 1⁰ de dezembro, a abertura do "Dezembro Vermelho", campanha alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a Aids. A programação para o mês inclui oferta de testagem, tanto na Fundação como em empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), palestras, além da distribuição gratuita de preservativos masculinos e femininos.

A abertura oficial da campanha será marcada pela realização de um workshop direcionado a jornalistas - também no dia 1⁰ de dezembro. Na oportunidade, será apresentado o estudo "Mosaico", da vacina contra o HIV. As inscrições para o workshop já podem ser feitas pelo e-mail: [email protected]

Em dois de dezembro, ocorrerá um dia de testagem para HIV no ambulatório da FMT-HVD. Durante todo o mês, a equipe da Fundação visitará algumas empresas do PIM com o objetivo de realizar mais de 600 testes. Além da testagem, serão realizadas palestras e distribuição de preservativos nestes locais.

Em parceria com as empresas do Polo Industrial de Manaus, também será realizada arrecadação de brinquedos para a Associação de Apoio à Criança com HIV (Casa Vhida).

Diferente dos outros anos quando a testagem era por livre demanda, neste ano, serão realizadas por agendamento, por meio do telefone (92) 2127-3559. Serão adotados protocolos para garantir a segurança da população durante as testagens. As pessoas deverão usar máscaras e respeitar o distanciamento social.



Workshop

A programação do Workshop de abertura do "Dezembro Vermelho" contemplará quatro palestras sobre diferentes temas em saúde. Após a abertura do evento a ser feita pelo diretor-presidente da FMT-HVD, Dr Marcus Vinitius de Farias Guerra, ocorrerão as palestras: "Ferramentas de Busca de Dados em Saúde", "Como é realizada uma pesquisa científica em Saúde", "Abordagens de Temas em HIV/AIDS" e a apresentação do "Estudo Mosaico", da vacina contra o HIV.

O evento contará com o Bazar Solidário organizado pelo Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Borborema (IPCCB) em prol da Casa Miga de Acolhimento LGBT+. O evento visa arrecadar fundos para a manutenção das atividades da entidade. Todos os valores arrecadados são revertidos integralmente em favor da instituição.

Estudo Mosaico

Mosaico é um estudo de eficácia para a vacina preventiva contra o HIV-1 em investigação pela Janssen. Tem como objetivo principal demonstrar a eficácia de um regime vacinal capaz de proteger contra uma ampla variedade de cepas virais de HIV-1, responsáveis pela epidemia em todo o mundo.

A pesquisa é uma parceria público-privada entre a Janssen Vaccines & Prevention B.V., parte das empresas farmacêuticas Janssen da Johnson & Johnson, o HIV Vaccine Trials Network (HVTN) e o National Institute of Health (NIH). Participam do ensaio clínico 55 instituições de saúde nas Américas do Norte e do Sul e na Europa, sendo oito no Brasil.