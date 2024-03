Fundação Adriano Jorge recebe médicos para o Programa de Residência Médica

Referência - A FHAJ é reconhecida pela excelência em produção científica e formação de profissionais da saúde, sendo um hospital de ensino. Em 24 de maio deste ano, a instituição completará 20 anos contribuindo para a formação de recursos humanos com técnica e responsabilidade, onde oferece estrutura e profissionais técnicos para a formação adequada de médicos especialistas, que atuam em diversas áreas da rede pública de saúde do Amazonas.

O diretor-presidente da FHAJ, o médico Ayllon Menezes de Oliveira, destacou que a chegada desses profissionais renova o compromisso com a saúde pública do estado do Amazonas, enfatizando a importância de formar médicos especialistas alinhados com as necessidades da região.

