Funcionário da Honda morre com cabeça esmagada por caminhão em grave acidente em Manaus

Manaus/AM - O funcionário da Honda Maycon Ramos, 24, morreu ao ter a cabeça esmagada por um caminhão em um grave acidente nesta segunda-feira (17), próximo a rua que dá acesso ao bairro Japiim, na Avenida Buriti, zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o industriário estava trafegando na avenida no sentido Bola da Suframa. Em um trecho da via, houve um sinal de parada em uma faixa de pedestre, entretanto, Maycon perdeu o controle ao encostar em um veículo e caiu da motocicleta.

Após ir ao chão, um caminhão passou por cima da cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu na avenida. Segundo testemunhas, o motociclista estava usando o capacete de segurança.

A vítima estava retornando do trabalho quando sofreu o acidente. O condutor do caminhão permaneceu no local até a chegada da polícia. Funcionários da Honda estiveram presente para prestar informações sobre o funcionário à polícia.