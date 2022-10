Chuva desta segunda causou tombamentos de árvores e desabamentos de muros em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), registrou até as 18h desta segunda-feira (17), mais de 66 ocorrências na capital amazonense. Os números somam os atendimentos do serviço de trânsito, transporte e defesa civil.

Com uma segunda-feira atípica, Manaus registrou 36 milímetros de chuva no decorrer do dia, impactando diretamente em alguns serviços do município como trânsito e transporte que somaram 56 ocorrências. A maioria dos acidentes foram ocasionados por motocicletas em alta velocidade em pista molhada. Na avenida Buriti, no Distrito Industrial, o acidente foi fatal.

A Defesa Civil registrou 11 ocorrências pela central 199 de atendimento, sendo a maior parte delas de desabamento de muros, que acabaram afetando residências. No bairro Cidade Nova, zona Norte, um tombamento de árvore destruiu parcialmente uma residência, atingindo também a fiação elétrica, desabastecendo a rua. Ainda pela manhã, os agentes começaram o corte dos galhos, buscando restabelecer o mais breve possível o serviço.