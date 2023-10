Fumaça causa aumento nos atendimentos pelo Samu em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus registrou um aumento nos atendimentos devido a problemas respiratórios prestados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Isso se deve à inalação da densa fumaça que cobre a cidade pelo terceiro dia consecutivo, nesta sexta-feira (13).

De acordo com os registros do município, o Samu atendeu 143 pacientes com problemas respiratórios apenas nos primeiros 10 dias de outubro, em comparação com 116 atendimentos no mesmo período do ano anterior. Indicadores em tempo real do site World Air Quality Index classificaram a qualidade do ar na capital amazonense como uma das piores do mundo durante o dia, o que tem sido sentido pela população. Nas redes sociais, há relatos de sintomas como sangramento nasal, coriza, ardência nos olhos e secura na garganta.

Os moradores da região estão expressando sua frustração com a situação, destacando as dificuldades de viver em Manaus devido à fumaça que envolve a cidade, juntamente com as altas temperaturas e a escassez de água. Alguns também mencionam a dependência das ações do poder público para lidar com a situação.

A Prefeitura de Manaus publicou recomendações nas redes sociais para que a população se proteja da poluição, incluindo beber água, usar máscaras, evitar atividades ao ar livre e manter portas e janelas fechadas em ambientes internos.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas também divulgou orientações para proteger a saúde respiratória, incluindo o uso de máscaras em áreas com fumaça, hidratação e proteção solar. Caso ocorram reações alérgicas nos olhos ou narinas, é recomendado evitar coçá-los e manter distância da fumaça.

A população deve estar atenta a sintomas como dor de cabeça, irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse seca, dificuldade de respirar e cansaço. Em caso de agravamento dos sintomas, as pessoas devem buscar atendimento médico adequado.

O governo federal recomendou que a população no estado do Amazonas fique em casa para evitar a exposição à fumaça decorrente dos incêndios na região, que levaram muitos municípios a decretarem estado de emergência. O Ministério do Meio Ambiente anunciou reforços nas ações de combate às queimadas com a contratação de mais brigadistas de incêndio. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram um aumento significativo nos focos de calor no Amazonas, com 2.684 registros nos primeiros dez dias de outubro, em comparação com 1.503 durante todo o mês do ano anterior.