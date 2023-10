‘Dia D do Outubro Rosa’ acontece em quatro unidades de saúde de Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus vai intensificar a realização de exames clínicos de mama e do exame preventivo em unidades de saúde das Zonas Sul e Oeste, neste sábado (14), das 8h às 12h, como parte da ação “Dia D do Outubro Rosa”. A atividade integra a programação da campanha anual voltada à sensibilização sobre o câncer de mama e câncer do colo do útero.

As equipes de saúde das USFs e da unidade móvel envolvidas no Dia D vão intensificar a realização de exames clínicos de mama e do exame preventivo do câncer do colo do útero (citopatológico), bem como das mamografias, que poderão ser feitas diretamente na unidade móvel ou solicitadas via Sistema de Regulação (Sisreg), no caso das USFs.

Locais

∙ USF José Rayol dos Santos, avenida Constantino Nery, s/nº, Chapada

∙ USF Leonor Brilhante, avenida Brasil, s/nº, Compensa II

∙ USF Deodato de Miranda Leão, avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

∙ Unidade Móvel de Saúde da Família da zona Oeste, rua Beija-Flor Vermelho, comunidade Parque Riachuelo, Tarumã