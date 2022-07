Frota do transporte público de Manaus recebe 20 novos ônibus hoje

Nos últimos meses já foram entregues 114 novos ônibus à população. A entrega mais recente ocorreu no início deste mês, quando 14 ônibus elétricos com tecnologia moderna foram incorporados à frota do transporte urbano.

Manaus/AM – A frota do transporte público recebe 20 novos ônibus nesta quarta-feira (27). A entrega dos veículos será acompanhada pelo prefeito David Almeida e pelo diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins.

