Acidente entre carro e carreta na Bola do Coroado deixa trânsito caótico

Apesar do susto, não há informações de feridos até o momento, mas a lentidão no fluxo está refletindo diretamente no tráfego de avenida adjacentes como Cosme Ferreira, André Araújo e Torres.

A colisão ocorreu na alça viária que dá acesso à avenida Rodrigo Otávio. A carreta tentou contornar a rotatória e acabou atingindo a lateral do veículo menor pelo lado do motorista.

Manaus/AM - Um acidente entre um carro de passeio e uma carreta ocorrido por volta das 7h30 na rotatória do bairro Coroado, deixa o trânsito complicado no local.

