Fórum regional irá debater desafios do setor de energias renováveis em Manaus

Manaus/Am - Na última semana a marca de 7 GW de potência instalada em Geração Distribuída foi alcançada no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) a produção corresponde à metade da produção gerada pela Itaipu e traz energia suficiente para 10 milhões de pessoas.

Diante desse cenário, Manaus foi escolhida para sediar mais uma edição de um dos maiores fóruns regionais de energias renováveis do país, dessa vez com o propósito de debater os desafios e oportunidades do setor para a região norte, a qual nem sempre recebe eventos desse porte, mas conta com um grande potencial para a geração de energia limpa.

O evento acontecerá entre os dias 29 e 30 de setembro de forma híbrida, ou seja, com a presença do público, mas também totalmente online, onde os participantes poderão acompanhar de forma remota.

Evento vem para alavancar oportunidades de negócios para a região Norte

Carlos Café, CEO da AEVO Solar, acredita que o ‘Fórum GD — Região Norte’ vem para abrir novas oportunidades comerciais para uma região ainda pouco valorizada pelo grande potencial que possui.

“O mercado da GD no norte ainda é o menor do país, menos desenvolvido, mas ele tem algumas peculiaridades. A região possui abertura para novas tecnologias, além da geração distribuída tradicional, incluindo as micro-redes, sendo um novo negócio muito vigoroso no país, tem também o mercado de baterias, cujo possui um grande potencial na região norte” destaca ele.

O evento terá temas como: cadeia produtiva do setor GD, categorias e opções de geração de energia elétrica para GD, novas tecnologias disponíveis no mercado, armazenamento de energia, cases de sucesso na Região Norte e projetos sociais no setor, entre outras palestras sobre o setor que mais cresce no país, com os principais players e especialistas.

Segundo Tiago Fraga, CEO do Grupo FRG Mídias e Eventos, e diretor de marketing e institucional da ABGD, o evento vem para contribuir com a troca de experiências e repasse de conhecimento entre os participantes, assim como para desenvolver o networking, uma das principais características do evento.

“Sendo o principal evento do setor no Brasil, o Fórum tem um papel fundamental para a reunião, união e alinhamento de discursos para uma segurança política e jurídica. Ao representar o setor de energias renováveis, no que se diz respeito à geração de energia solar, o fórum é de suma importância para um setor ainda mais forte e organizado” finaliza ele.

Inscrições ainda estão abertas

A edição híbrida traz benefícios de prestigiar ao vivo as palestras e debates, possibilita acesso à feira online, estandes de patrocinadores e apoiadores, e participação ao vivo por chat ou canal.

As inscrições, valores e mais informações estão disponíveis diretamente no site oficial do evento: Fórum GD Norte

O evento é organizado e realizado pelo Grupo FRG Mídias & Eventos, e promovido pela ABGD — Associação Brasileira de Geração Distribuída, que reúne provedores de soluções, especialistas, integradores, distribuidores, fabricantes, profissionais do setor e acadêmicos. Tendo em comum a atuação direta ou indireta na geração distribuída oriunda de fontes renováveis de energia.