Bebê baleado no colo do pai deixa hospital após 12 dias internado em Manaus

Manaus/AM - Matheus Cândido Pereira, o bebê que foi baleado no colo do pai no durante um ataque criminoso no bairro Educandos, recebeu alta médica e deixou o hospital onde estava internado desde o dia 3 de setembro.

A criança de apenas 10 meses foi baleada na mão e no abdômen. O tiro atravessou a mão do pequeno, mas a segunda bala ficou alojada na barriga dele.

Matheus precisou ser submetido a cirurgia e para os familiares, ele sobreviveu por um milagre. No dia do ataque, Marcos, o pai do bebê foi baleado no rosto de raspão, por dois homens que estavam em uma motocicleta.

Eles dispararam várias vezes e acabaram atingindo a criança. A polícia ainda procura pelos autores do crime.