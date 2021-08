Flutuantes são notificados por poluição na bacia do Tarumã, em Manaus

Manaus/AMc - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizou, nesta sexta-feira (06), mais uma etapa da operação de fiscalização na região da Bacia do rio Tarumã-Açu, Zona Oeste de Manaus. A ação, idealizada pela Gerência de Recursos Hídricos (GERH) do Ipaam, teve o objetivo de fiscalizar as estruturas flutuantes locais para averiguação de regularização no tocante à outorga de utilização e lançamento de efluentes aos corpos hídricos dos arredores.

A equipe formada deu continuidade à atividade iniciada na semana passada pelo órgão. No total, dez flutuantes foram visitados pelo grupo técnico do Ipaam, tendo quatro deles sido notificados por uso indevido dos recursos hídricos e lançamentos de efluentes.

A ideia é intensificar ações de fiscalização e orientação, principalmente agora com o início do verão amazônico e a vazante do rio Negro, quando há um aumento no número de banhistas no local.

Visitas recorrentes – No último sábado (31), a região do Tarumã já havia sido visitada pela equipe da GERH do Ipaam. Os profissionais do Instituto promoveram uma ação de educação ambiental, buscando sensibilizar os proprietários e frequentadores dos balneários flutuantes para a importância da regularização e do envolvimento popular no cuidado desses locais, bem como do reflexo na saúde da comunidade.