Ageman notifica Águas de Manaus por cobrança indevida de esgoto em Manaus

Conforme denúncia encaminhada à Diretoria Técnica de Concessões Obras e Saneamento da Ageman, a cobrança vem ocorrendo há vários meses, no entanto a localidade não é atendida com o serviço, porque não existe rede coletora de esgoto no trecho.

Manaus/AM - Após cobrar, indevidamente, taxa de esgoto aos moradores e comerciantes da avenida Leonardo Malcher, nas proximidades da Rua Ferreira Pena, no Centro, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou a empresa Águas de Manaus.

